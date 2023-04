Primo Appuntamento 7: episodio 15 coppie e streaming (gallery)

Il quindicesimo episodio di Primo Appuntamento 2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.

Primo Appuntamento 2023: coppie episodio 15 – 18 aprile 2023

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Claudio e Cinzia, lui montatore meccanico di 45 anni della provincia di Pavia che, nel tempo libero, pratica clownterapia per chi è in difficoltà, lei 39enne maestra di asilo di Novara, mamma di un bimbo di 6 anni. Sebbene esteticamente Claudio non l’abbia colpita da subito, conoscerlo è stata una piacevole scoperta e i due hanno deciso di rivedersi. Per ora continuano a sentirsi in amicizia; Giulia e Roberto, lei logopedista 25enne della provincia di Milano, amante della natura e della campagna, lui 29enne della provincia di Trento che, nella vita, raccoglie canapa. Sebbene la cena sia andata molto bene e ci sia stata sintonia, a Giulia non è “scattato” quel qualcosa, ma ha chiesto di rivederlo in amicizia. Non si sono però più rivisti; Danilo e Martina, che erano stati già nel programma e si erano innamorati durante il loro Primo Appuntamento…e ora festeggiano il primo anniversario, con tanto di regali di fidanzamento; Karen e Christian, lei 38enne di origine brasiliana, da qualche anno a Roma, dove si occupa di comunicazione, lui 46enne romano, di professione broker finanziario. Hanno trovato molti punti in comune e hanno deciso di rivedersi, ma lei ha capito che lui non è l’uomo giusto.

