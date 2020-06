Primo Appuntamento 4: episodio 12 coppie e streaming (gallery)

Il dodicesimo episodio di Primo Appuntamento 2020, il reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, giunto alla quarta stagione, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido troviamo Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2020: coppie episodio 12 – 9 giugno

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Dimitri e Luisa, 23 anni lui, di origine ucraina, 22 anni lei, romana. Nonostante molte differenze, i due hanno trovato dei punti in comune e hanno iniziato a frequentarsi, ma tra loro non è durata; Valentina e Loris, 33enne romana di origine pugliese lei, 43enne milanese lui, nella vita ingegnere e accompagnatore di secondo lavoro. I punti in comune non mancavano, ma tra loro non è scoccata la scintilla e non si sono più visti; Gabriella e Claudio, lei mamma di Valentina, vedova e trasferita a Roma per cercare un “cambio di mentalità”, lui romano simpatico e chiacchierone. Si sono piaciuti e hanno iniziato a frequentarsi, ma lei non è riuscita a lasciarsi andare; Gabriella e Cesino, entrambi verso i 70 anni, lei arbitro di burraco, lui insegnante di ballo per hobby. Un incontro che non ha fatto scattare nulla e che non ha avuto un seguito.

