Primo Appuntamento 5: episodio 16 coppie e streaming (gallery)

Il sedicesimo episodio di Primo Appuntamento 2021, quinta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2021: coppie episodio 16 – 31 agosto

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Mattia e Christine, lui ex calciatore, ora nel ramo degli eventi, all’apparenza un po’ “spaccone”, lei studentessa arrivata in Italia 8 anni fa. Sebbene non sembrassero particolarmente compatibili, hanno trovato da subito una sintonia e la loro frequentazione sta continuando ancora oggi; Dino e Matteo, il primo titolare di un asilo nido con la voglia di essere papà, il secondo wedding planner bravissimo a far accoppiare gli altri…ma non se stesso. Tra loro è nata subito una simpatia e hanno scelto di rivedersi, anche se la loro storia non è ancora decollata del tutto; Laura e Federico, lei mamma e insegnante di origine calabrese, ma residente a Bologna, con la passione per le moto, lui artigiano rock di Como, papà di una ragazza. Sebbene molte cose in comune, Laura ha scelto di non rivederlo perché “non è scattato quel qualcosa” e i due non si sono più sentiti; Irene e Fernando, lei di Varese, con una storia d’amore molto lunga e intensa alle spalle, finita purtroppo in tragedia, che ora cerca di rimettersi in gioco, lui programmatore bergamasco che crede nel destino. Poteva essere un incontro segnato da silenzi o imbarazzi, invece entrambi si sono lasciati andare e hanno scelto di rivedersi, anche se al momento la loro è più che altro un’amicizia e lei non sa se è di nuovo pronta ad innamorarsi sul serio.

Primo Appuntamento 2021: episodio 16 in streaming

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell’apposita sezione di Primo Appuntamento. Potrebbe essere necessaria la registrazione per accedere ad alcuni contenuti.

