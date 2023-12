Primo Appuntamento 7: episodio 29 coppie e streaming (gallery)

Seguici su Whatsapp - Telegram

Il ventinovesimo episodio di Primo Appuntamento 2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.

Primo Appuntamento 2023: coppie episodio 29 – 5 dicembre 2023

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Francesco e Luisa, lui 24enne della provincia di Cosenza, scrittore e maestro di tromba, inoltre gestore di B&B, lei 20enne calabrese, studentessa di Scienze Politiche e appassionata di fotografia. Tra i due non è scattata la scintilla, ma sono rimasti in contatto sui social; Lorenzo e Beatrice, lui 26enne di Arona, modello nonché discendente di una casata nobile, che ha raccontato di avere la Sindrome di Tourette da quando è piccolo, lei 19enne di Genova, attualmente a Nizza, dove studia Business. Hanno trovato una buona intesa e si sono sentiti qualche volta, ma non è scattato l’amore; Sabrina e Diego, lei 47enne di Bari, molto tenace, che ha dovuto affrontare molte avversità della vita, lui 47enne di Napoli, personal trainer, ex informatico. Non hanno trovato un interesse reciproco e non si sono più rivisti; Andrea e Giorgio, il primo 31enne della provincia di Milano, impiegato in una palestra, il secondo 30enne romano, che però vive a Milano, dove lavora per una multinazionale che si occupa di profumeria. Hanno deciso di conoscersi meglio, ma al momento non si sono rivisti e sembra che tra loro stia nascendo un’amicizia.

Primo Appuntamento 2023: episodio 29 in streaming

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell’apposita sezione di Primo Appuntamento. Potrebbe essere necessaria la registrazione per accedere ad alcuni contenuti.

Primo Appuntamento: puntate Stagione 7

Qui trovate l’indice video di tutte le puntate della stagione 7 in streaming, con fotogallery e presentazione delle coppie.