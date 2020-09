Primo Appuntamento 4: episodio 21 coppie e streaming (gallery)

Il ventunesimo episodio di Primo Appuntamento 2020, il reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, giunto alla quarta stagione, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido troviamo Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2020: coppie episodio 21 – 29 settembre

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Elèna e Maurizio, lei molto sicura di sé, lui un tipo “alla buona”. Hanno trovato qualche punto d’incontro e lui sembrava ben disposto, ma lei gli ha tolto ogni speranza dicendogli che non è il suo tipo. Non si sono rivisti; Francesca e Giovanni, lei una donna dal carattere particolarmente forte e dominante, alla ricerca di un uomo che le sapesse tener testa. Sebbene lui fosse un uomo piacevole, l’ha trovato troppo tranquillo e inadatto ad una storia con lei. La conoscenza non è continuata; Marco e Francesca, lui marinaio 48enne alla ricerca di una stabilità, lei infermiera 33 enne che non ha mai badato all’età. In questo caso però, sebbene tanti punti in comune e un carattere apparentemente compatibile, lei ha trovato la differenza di età eccessiva per un futuro insieme. Non si sono più sentiti; Davide e Giulia, lui wrestler bergamasco dall’aspetto originale ma dal carattere tenero, lei da poco trasferitasi al nord e in cerca di un uomo particolare. Si sono piaciuti da subito e hanno trovato tantissimi punti in comune. Una volta terminato il programma si sono rivisti e ora stanno insieme.

Primo Appuntamento 2020: episodio 21 in streaming

