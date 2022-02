Primo Appuntamento 6: episodio 5 coppie e streaming (gallery)

Il quinto episodio di Primo Appuntamento 2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2022: coppie episodio 5 – 8 febbraio 2022

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Nour e Giuseppe, il primo di Venezia, ma di origine libanese, il secondo di Salerno, alla ricerca di una persona libera mentalmente e senza paure. Si sono trovati interessanti e hanno deciso di rivedersi e, dopo alcuni giorni insieme, stanno cercando di capire se può funzionare una storia a distanza; Giulia e Marco, lei particolare 27enne di Massa Carrara, cuoca e cantante, che “vede cose” nei sogni, lui simpatico 33enne romano con le idee chiare sull’amore. Purtroppo lei è rimasta affascinata da un altro single del ristorante, Filippo, e con Marco non ha funzionato; Filippo e Valentina lui di Cinisello Balsamo (ma originario di Avellino), molto religioso e una persona integerrima, lei 29enne campana trasferita a Milano per lavoro, anche lei molto religiosa, autodefinitasi “Donna” con la D maiuscola, alla ricerca di un uomo galante. Anche Filippo è rimasto colpito da Giulia e ha deciso di non continuare la conoscenza con Valentina; Giovanna e Maurizio, lei 71enne ipovedente, con qualche storia fallita alle spalle, lui suo coetaneo con tantissimo amore da dare. Hanno trovato subito una grande complicità e hanno deciso di frequentarsi, anche se al momento si stanno solamente sentendo.

Primo Appuntamento 2022: episodio 5 in streaming

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell’apposita sezione di Primo Appuntamento. Potrebbe essere necessaria la registrazione per accedere ad alcuni contenuti.

Primo Appuntamento: puntate Stagione 6

Qui trovate l’indice video di tutte le puntate della stagione 6 in streaming, con fotogallery e presentazione delle coppie.