Primo Appuntamento 6: episodio 11 coppie e streaming (gallery)

L’undicesimo episodio di Primo Appuntamento 2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2022: coppie episodio 11 – 22 marzo 2022

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Alessia e Alessandro, lei 36enne molto dinamica e sportiva, in carrozzina dopo un incidente in moto, lui ristoratore romano 43enne appassionato di moto. Si sono trovati molto bene insieme, ma lei è stata frenata dall’età, perché preferisce ragazzi più giovani e, sebbene qualche contatto, non si sono più visti; Ylenia ed Emanuele, lei 36enne di Latina super tatuata, con la passione per la pole dance, lui romano 44enne con due bambine, che si sente un 17enne dentro. Sebbene non sia scattato il colpo di fulmine, si sono trovati molto bene insieme e hanno deciso di conoscersi meglio. Il loro rapporto sta crescendo pian piano e sta diventando qualcosa di importante; Silvia e Francesco, lei ormai volto conosciutissimo del programma, ma sorella di Ylenia, lui 49enne venuto apposta al programma per incontrare Silvia. Purtroppo lei l’ha trovato “troppo maturo” e ha deciso di non frequentarlo, quindi non si sono più sentiti; Cristina e Giulio, lei 55enne veneziana soprannominata “la Contessa” per i suoi modi sofisticati, anche se ama andare in discoteca fino alle 4 di mattina…e alle 6 a correre, lui 53enne di Arezzo che ama scoprire cose nuove e vivere fino in fondo. Si sono piaciuti e hanno deciso di continuare a conoscersi, ma al momento si tratta solo di un rapporto telefonico.

Primo Appuntamento 2022: episodio 11 in streaming

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell’apposita sezione di Primo Appuntamento. Potrebbe essere necessaria la registrazione per accedere ad alcuni contenuti.

Primo Appuntamento: puntate Stagione 6

Qui trovate l’indice video di tutte le puntate della stagione 6 in streaming, con fotogallery e presentazione delle coppie.