Primo Appuntamento 7: episodio 12 coppie e streaming (gallery)

Il dodicesimo episodio di Primo Appuntamento 2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.

Primo Appuntamento 2023: coppie episodio 12 – 28 marzo 2023

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Sonia e Yuri, lei 28enne siciliana aspirante tatuatrice, con un problema di iperpigmentazione della cute che in passato le ha creato molte insicurezze, ma verso cui vuole cercare di sensibilizzare le persone, lui 34enne romano con un allevamento di rottweiler e padre single di due gemellini. Hanno trovato tanti punti in comune e hanno passato una serata davvero piacevole, decidendo di proseguire la conoscenza. Purtroppo si sono sentiti solo per breve tempo; Anastasia e Lorenzo, lei 25enne di Monza, team leader in un customer care e “sirenetta” nel tempo libero, lui 25enne milanese molto timido, ma palestrato, un po’ Clark Kent e un po’ Superman. La timidezza di Lorenzo non ha permesso ad Anastasia di farsi un’idea del ragazzo e per questo non ha voluto proseguire la conoscenza. Non si sono più sentiti; Vittoria e Gianluca, lei estetista toscana di 32 anni, molto eccentrica e allegra, con una passione per gli uomini asiatici, lui 30enne veneziano, di origine cinese, nella vita influencer. Una serata divertente e con tanta complicità e sebbene Gianluca non avesse trovato il suo ideale di donna dal punto di vista fisico, ha voluto “evolversi” e proseguire la conoscenza. Purtroppo non si sono più rivisti; Gianluca e Barbara, lui 53enne di Diano Marina, gestore di un baretto con il Brasile nel cuore e una passione per i fisici da modella, lei 50enne genovese con un figlio di 17 anni. Da parte di entrambi non è scattata la scintilla, ma si sono trovati molto bene a chiacchierare, decidendo di rivedersi in amicizia. Non si sono però più sentiti.

