Primo Appuntamento 7: episodio 28 coppie e streaming (gallery)

Il ventottesimo episodio di Primo Appuntamento 2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.

Primo Appuntamento 2023: coppie episodio 28 – 21 novembre 2023

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Cinzia e Luigi, lei casalinga salernitana di 61 anni, amante della vita, lui 65enne di Nocera, ex imprenditore, amante delle moto e dei viaggi. L’appuntamento è andato piuttosto bene e si sono rivisti, ma hanno capito che tra loro non poteva funzionare; Alessia e Gianluca, lei 19enne di Monza, studentessa di pittura, con la passione dell’arte in ogni sua forma, lui 28enne di Mantova, con origini italo-dominicane, di professione personal trainer. I due si sono piaciuti e hanno deciso di conoscersi meglio, ma alla fine sono diventati solo amici; Corina e Riccardo, lei 48enne di Alba (Cuneo), di origini rumene ma ormai da tantissimi anni in Italia, lui 54enne torinese, di professione architetto, amante della cultura e molto pignolo. Si sono trovati reciprocamente interessanti e si sono rivisti, ma tra i due non è poi nato l’amore; Francesca e Ermenegildo detto Gildo, lei truccatrice napoletana di 21 anni, amante delle discoteche e della vita notturna, lui 19enne napoletano modello e produttore musicale, molto vanitoso. Si sono piaciuti e si sono rivisti, andando anche a ballare insieme, ma tra i due non è nata una relazione.

Primo Appuntamento 2023: episodio 28 in streaming

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell’apposita sezione di Primo Appuntamento. Potrebbe essere necessaria la registrazione per accedere ad alcuni contenuti.

Primo Appuntamento: puntate Stagione 7

Qui trovate l’indice video di tutte le puntate della stagione 7 in streaming, con fotogallery e presentazione delle coppie.