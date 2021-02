Il sesto episodio di Primo Appuntamento 2021, quinta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido troviamo ancora una volta il simpatico Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2021: coppie episodio 6 – 9 febbraio

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Francesca e Daniele, lei scrittrice di romanzi erotici, lui imprenditore, ex stuntman di scene a cavallo. Sebbene gli argomenti in comune non mancassero, lei ha scelto di non proseguire la conoscenza e i due non si sono più sentiti; Marco e Simona, lui vigilante e modello, con delle brutte problematiche di salute alle spalle, lei ex atleta con alcuni problemi di insicurezza “sentimentale”, entrambi bresciani. Sono riusciti ad aprirsi subito e a parlare di argomenti importanti e questo li ha avvicinati, così hanno scelto di continuare a conoscersi e stanno vivendo una bellissima storia d’amore; Luca ed Elisa, lui di Torino, lei romana, entrambi youtuber (lui nel gruppo Hmatt). Sebbene essere protagonisti e non più semplici commentatori li avesse uniti, tra loro è nata solo un’amicizia; Rosa e Arcangelo, entrambi pugliesi e genitori, lei ex Miss Mamma, molto corteggiata. Tra i due è nata subito una sintonia palpabile e, una volta usciti, si è trasformata in una grande storia d’amore che ha coinvolto le rispettive famiglie. Ora fanno progetti per il futuro.

