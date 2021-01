Il primo episodio di Primo Appuntamento 2021, il reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, giunto alla quinta stagione, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido troviamo ancora una volta il bravo Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2021: coppie episodio 1 – 5 gennaio

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Nicole e Marco, entrambi 20enni, molto spigliati e senza troppi imbarazzi, che hanno deciso di continuare la loro conoscenza e hanno iniziato una relazione vera e propria, che sta ancora funzionando; Simone e Gabriella, lui 37 anni, lei 32, entrambi con poche esperienze alle spalle (lui in particolare, ancora vergine). Lui avrebbe approfondito, ma lei ha detto di aver bisogno di una persona più spigliata e non si sono più visti o sentiti; Armando e Jenny, lui separato e farfallone, lei sexy ballerina di burlesque. E’ scoccata subito la scintilla e il bacio è arrivato ancor prima della fine della cena, ma alla lunga la relazione non è durata perché lei cercava maggiore stabilità; Roberta e Carmelo, lei rimasta vedova giovanissima, lui vigile del fuoco molto sensibile e altruista. Avrebbe voluto proseguire la conoscenza, ma lei non ha tolto del tutto il suo “muro” e quindi non è nato nulla.

Primo Appuntamento 2021: episodio 1 in streaming

IN ARRIVO

Primo Appuntamento: puntate Stagione 5

Qui trovate l’indice video di tutte le puntate della stagione 4 in streaming, con fotogallery e presentazione delle coppie.