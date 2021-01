Il quarto episodio di Primo Appuntamento 2021, quinta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido troviamo ancora una volta il simpatico Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2021: coppie episodio 4 – 26 gennaio

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Giuliano e Federica, due giovani molto timidi (in particolare lei) e completamente inesperti in amore, che, sebbene qualche difficoltà iniziale, hanno saputo aprirsi ed entrare in sintonia. Dopo il programma hanno continuato a frequentarsi; Nicola e Camilla, lui fratello di Giuliano, anche loro con poche esperienze alle spalle, ma con qualche “pretesa” in più da parte della ragazza. Sebbene lui si fosse mostrato interessato, lei non ha voluto proseguire la conoscenza e non si sono più sentiti; Vittorio e Ines, due signori di circa 70 anni con dei matrimoni finiti alle spalle e vogliosi di trovare un partner per iniziare una nuova storia passionale. Sembravano compatibili sulla carta, ma qualcosa è andato storto e non hanno voluto rivedersi. Sono tornati infine Federico e Giulia, i due ragazzi che nella seconda puntata della stagione si erano conosciuti al bancone e, pur essendo stati accoppiati con altre persone, hanno voluto rivedersi. L’appuntamento è andato bene, tra i due si è confermata una certa chimica, ma dopo il programma la relazione non si è evoluta come sembrava.

