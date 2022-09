Primo Appuntamento 6: episodio 17 coppie e streaming (gallery)

Il diciassettesimo episodio di Primo Appuntamento 2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2022: coppie episodio 17 – 13 settembre 2022

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Giovanna e Federico, lei 26enne torinese di origine rumena, di professione influencer, lui 33enne di Senigallia molto sicuro di sé (un po’ troppo). Tra i due non è nata alcuna affinità e, anzi, alla fine dell’appuntamento lui non ha preso bene il fatto di non piacerle (nonostante l’avesse rifiutata a sua volta). Non si sono più visti e ora Giovanna è fidanzata con un altro; Maria e Alessandro, lei detta anche Conny, 26 anni, nata in Italia da genitori cinesi e amica di Giovanna, lui 33enne manager veneto, che ora vive a Milano, ma che ha vissuto anche 5 anni in Cina. Sebbene non sia scattato un feeling amoroso, i due hanno si sono trovati bene a parlare e hanno deciso di risentirsi. Ora si sentono tramite social; Alfonso e Antonina, lui 73enne della provincia di Lecco, ma di origine pugliese, lei 77enne di Torvaianica molto attiva e sportiva. Tra i due non è scattato granché, ma hanno deciso di sentirsi ugualmente e ora si sentono regolarmente su WhatsApp; Maria e Carmine, lei 41enne commessa che si è separata dopo tanti anni dal padre dei suoi figli, molto attenta al proprio aspetto, lui 41enne con l’hobby della palestra e della cucina, anche lui interessato ad apparire ordinato e piacente. I due hanno trovato tantissimi aspetti in comune e hanno deciso di proseguire la serata insieme, poi si sono frequentati per un periodo, ma la loro storia non si è evoluta e hanno preso strade diverse.

