Primo Appuntamento 4: episodio 3 coppie e streaming (gallery)

Il terzo episodio di Primo Appuntamento 2020, il reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, giunto alla quarta stagione, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido troviamo Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2020: coppie episodio 3 – 21 gennaio

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Alessio e Angela, entrambi 40enni, lui ex monaco di clausura alla prima esperienza con una donna, lei una che va con calma. Hanno trovato degli interessi in comune e hanno deciso di rivedersi…prima o poi; Francesco e Marilù, 74 e 72 anni, entrambi vedovi ma con tanti interessi, che si sono piaciuti, anche se per ora continuano solamente a sentirsi; Tamara e Mirco, due tenerissimi 20enni che, uniti dal fatto di aver avuto qualche problema di linguaggio, hanno subito trovato un’intesa e hanno continuato a frequentarsi dopo il programma; Rossella, influencer, che ha dovuto scegliere tra Cristian e Marco solamente basandosi sui profili Instagram dei due. La scelta è caduta sul primo perché si è lasciata catturare dal suo probabile stile di vita “alto”, ma una volta visti entrambi si è pentita e non ha neppure terminato la cena, facendo una figuraccia. Inutile dire che i due (anzi, i tre) non si sono più rivisti.

Primo Appuntamento 2020: episodio 3 in streaming

Primo Appuntamento: puntate Stagione 4

