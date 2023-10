Primo Appuntamento 7: episodio 20 coppie e streaming (gallery)

Il ventesimo episodio di Primo Appuntamento 2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.

Primo Appuntamento 2023: coppie episodio 20 – 3 ottobre 2023

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Natalie e Andrea, lei una sexy star 39enne di origine spagnola, ora a Napoli, che si esibisce in tutta Italia e anche nel resto d’Europa, lui 32enne di Ancona, giocatore di pallavolo e modello nei locali. La cena non ha soddisfatto in pieno le aspettative e non si sono più rivisti, anche se si seguono sui social; Federico e Chiara, lui 21enne romano, studente in Scienze motorie, incapace di stare fermo e molto curioso, lei 21enne di Pesaro, anche lei studentessa di Scienze motorie, amante anche del ballo. Sebbene ci fossero tutte le prerogative per una continuazione della conoscenza, i due hanno deciso di non rivedersi; Pierluigi e Asia, lui 30enne romano, giardiniere, amante dell’aria aperta, molto romantico, lei 22enne commessa in un supermercato, anche lei romana, un po’ “pazzerella”, ma senza esagerare. Sebbene lui avesse un interesse verso la ragazza e abbia provato a chiederle di uscire, lei non ha accettato e la loro conoscenza è terminata; Marco e Sabrina, lui 58enne idraulico romagnolo, con la passione dei balli tipici, sempre allegro e alla ricerca di una donna come lui, lei 54enne di Ravenna, commessa in un supermercato, solare, ma per nulla romantica. Non è scattato il feeling che speravano e, dopo la cena, si sono persi di vista.

