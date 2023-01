Primo Appuntamento 7: episodio 5 coppie e streaming (gallery)

Il quinto episodio di Primo Appuntamento 2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.

Primo Appuntamento 2023: coppie episodio 5 – 31 gennaio 2023

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Jole e Vincenzo, lei 25enne alla ricerca di un uomo spigliato, lui 34enne creator di video comici sul web. Scherzi e battute non sono mancate, ma tra i due non è scattato nulla di profondo e non si sono più sentiti; Maria Grazia e Giuseppe, lei 58enne veneta alla ricerca di un uomo che le regali un fiore, nonché mamma di Jessica e Giada, presenti in puntata, lui ex militare di 65 anni di Udine. La serata è stata piacevole, ma da parte di Giuseppe non è scattata “la molla” e quindi non si sono più sentiti; Riccardo e Jessica, lui 21enne padovano che viene spesso friendzonato, lei 22enne studentessa di Criminologia, figlia di Maria Grazia e gemella di Giada. Una cena senza imbarazzi, in cui si sono aperti in modo simpatico, decidendo di rivedersi. Al momento si stanno solamente sentendo telefonicamente; Simona e Giada, la prima studentessa originaria di Molfetta, ma attualmente a Padova, la seconda tiktoker 22enne, figlia di Maria Grazia e gemella di Jessica. Hanno trovato subito una forte intesa e hanno deciso di continuare a conoscersi. Si vedono spesso, ma non si sa se il loro rapporto sia amore o amicizia; Simone e Giulia, lui timido oss 27enne di Bologna, che aveva già partecipato a Primo Appuntamento Crociera due anni fa, lei oss 26enne di Mola di Bari, che scrive poesie da quando era alle medie. Un incontro tenero da cui è nato un legame che sembrava portare molto lontano, invece l’amore poi purtroppo non è sbocciato.

