Primo Appuntamento 7: episodio 17 coppie e streaming (gallery)

Il diciassettesimo episodio di Primo Appuntamento 2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.

Primo Appuntamento 2023: coppie episodio 17 – 5 settembre 2023

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Vito e Serena, lui 39enne di Bari che si occupa di telefonia, appassionato di calcio, lei 40enne leccese che si occupa di restauro. Nonostante la timidezza di lei, la serata è andata bene e hanno deciso di rivedersi, ma le loro strade si sono divise subito a causa della mancanza di fiducia di Serena; Pin Jie ed Enrico, il primo originario di Taiwan, ma a Milano da 10 anni, dove ha studiato fashion design e dove fa anche la drag queen, il secondo agente pubblicitario 33enne che, pur non amando le etichette, si definisce queer. Pin Jie si era dimostrato interessato, ma per Enrico non è stato lo stesso. Sono comunque rimasti in contatto; Claudia e Marco, lei 50enne di Campobasso, volontaria della CRI e amante della lettura, lui 50enne di Forlimpopoli, musico del gruppo storico della città. Tra i due poteva nascere qualcosa, ma al momento Claudia sta riflettendo; Gaia e Matteo, lei 19enne di Lucca, studentessa e pole dancer, amante della musica, lui 23enne di Prato, commesso in una ferramenta e appassionato di musica come Gaia. Tra i due è nata una bella sintonia e hanno proseguito la serata insieme. Matteo però è un po’ frenato e la loro relazione non è ancora partita.

