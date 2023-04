Primo Appuntamento 7: episodio 13 coppie e streaming (gallery)

Il tredicesimo episodio di Primo Appuntamento 2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.

Primo Appuntamento 2023: coppie episodio 13 – 4 aprile 2023

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Giada e Giampaolo, lei 22enne romana, amante del ballo latinoamericano, lui cuoco 27enne di Frosinone. Si sono trovati a proprio agio e hanno deciso di continuare la serata insieme, ma poi non si sono più rivisti; Stefania e Massimo, lei 48enne di La Spezia (con origini pugliesi) con la passione per l’estetica, lo sport e il body fitness a livello agonistico, lui 49enne torinese che per passione fa anche l’istruttore di spinning. Si sono trovati molto bene, decidendo di conoscersi meglio e si sono anche rivisti dopo il primo appuntamento, ma tra loro non è sbocciato l’amore; Gabriele e Marzia, lui magazziniere 31enne di Bari autodefinitosi simpatico e socievole, lei 34enne assistente alla poltrona. L’ironia di Gabriele non è stata pienamente apprezzata e Marzia non ha voluto proseguire la conoscenza, quindi non si sono più sentiti; Luciano e Lorenza, lui 69enne di Milano, pensionato e appassionato d’arte, lei pittrice 61enne di Torino. A lui non è piaciuta fisicamente, a lei non è piaciuto caratterialmente, quindi la conoscenza non è andata avanti.

Primo Appuntamento 2023: episodio 13 in streaming

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell’apposita sezione di Primo Appuntamento. Potrebbe essere necessaria la registrazione per accedere ad alcuni contenuti.

Primo Appuntamento: puntate Stagione 7

Qui trovate l’indice video di tutte le puntate della stagione 7 in streaming, con fotogallery e presentazione delle coppie.