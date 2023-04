Primo Appuntamento 7: episodio 14 coppie e streaming (gallery)

Il quattordicesimo episodio di Primo Appuntamento 2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.

Primo Appuntamento 2023: coppie episodio 14 – 11 aprile 2023

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Mattia e Carlotta, lui 30enne magazziniere e poeta di Cecina, lei 28enne romana un po’ diffidente, amica di Flavio dell’altro appuntamento. Nonostante una partenza in salita, tra i due è nata poi una buona intesa, ma in senso “amichevole”. Non si sono più sentiti, ma lui ora è fidanzato; Flavio e Emanuele, il primo 34enne romano, amico di Carlotta, il secondo 32enne campano, broker e appassionato di nuoto. Hanno affrontato tanti argomenti diversi, trovandosi bene e decidendo di proseguire la serata insieme. Al momento si continuano a sentire, ma senza un reale obiettivo; Sonia e Pierangelo, lei 64enne pensionata della provincia di Monza Brianza, attiva e sportiva, lui 63enne milanese dirigente di una squadra di rugby. Una bella serata, piacevole, anche se tra i due non è scattato il “qualcosa” che cercavano. Non si sono più sentiti; Stefano e Giusy, lui 24enne di Pescara, studente con la passione per i motori, lei 22enne di Cesena amante dei dolci, che sogna di trascorrere tante serate divano e popcorn con il suo ragazzo. Nonostante Stefano non abbia fatto molte domande, tra i due è nata una bella simpatia e hanno deciso di conoscersi meglio. Purtroppo la distanza ha impedito loro di “decollare”.

