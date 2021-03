Il nono episodio di Primo Appuntamento 2021, quinta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido troviamo ancora una volta il simpatico Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2021: coppie episodio 9 – 9 marzo

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Arianna e Luigi, lei estetista in cerca di un uomo un po’ geloso, lui siciliano, ex militare, palestratissimo e attento all’alimentazione. Da parte del ragazzo era nato un interesse, ma lei “a pelle” non ha avuto la stessa sensazione positiva e lui l’ha presa malissimo. Ovviamente non è continuata; Alessandro e Federica, due giovanissimi ragazzi con la sindrome di Down, entrambi con tanta voglia di innamorarsi. Si sono piaciuti fin dal primo sguardo e hanno deciso di continuare a conoscersi, facendo anche programmi per il futuro. Al momento la loro relazione procede a gonfie vele; Barbara e Claudio, lei pasticcera in cerca del suo Cannavacciuolo, lui esteticamente molto simile allo chef, entrambi con un matrimonio fallito alle spalle. Tra i due è nato un certo feeling e la conoscenza è proseguita fuori dal programma, ma in breve tempo purtroppo è terminata; Momoka e Tommaso, lei youtuber di origine cinese, ma nata e cresciuta a Roma, molto attiva sui social, lui appassionato di cosplay, in cerca della sua cosplayer gemella. Durante la cena si sono ricordati di essere stati amici sui social in passato e di non avere le stesse idee. Inoltre lei ha avuto una storia con un amico del ragazzo. La loro conoscenza non è andata avanti…

Primo Appuntamento 2021: episodio 9 in streaming

Primo Appuntamento: puntate Stagione 5

Qui trovate l’indice video di tutte le puntate della stagione 5 in streaming, con fotogallery e presentazione delle coppie.