Primo Appuntamento 7: episodio 2 coppie e streaming (gallery)

Il secondo episodio di Primo Appuntamento 2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.

Primo Appuntamento 2023: coppie episodio 2 – 10 gennaio 2023

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Sonia e Stefano, lei dogsitter di Genova 44enne, lui 40enne milanese dipendente di una hamburgeria, alla ricerca del primo amore. Hanno trascorso una cena tutto sommato carina, ma non si sono più visti e sentiti; Valentina e Gianluca, lei 39enne chiamata anche Penelope, cartomante ed esperta di esoterismo, lui 42enne di Torino che si occupa di trasporti. Sebbene la serata sia stata piacevole, la conoscenza non è proseguita e i due si sono persi di vista; Annalisa e Silvio, lei 68enne della provincia di Roma, ex insegnante molto amata ma anche molto detestata, lui 72enne pensionato romano, ex assistente amministrativo scolastico. Nonostante i giudizi molto severi di Annalisa, i due hanno continuato la conoscenza e ora si frequentano; Francesco e Pietro, il primo 26enne impiegato di Anzio, appassionato di manga, ma un po’ insicuro, il secondo 34enne di origine polacca, caposala in un ristorante, appassionato di moto. Hanno deciso di risentirsi, ma il loro rapporto non si è trasformato in altro.

Primo Appuntamento 2023: episodio 2 in streaming

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell’apposita sezione di Primo Appuntamento. Potrebbe essere necessaria la registrazione per accedere ad alcuni contenuti.

Primo Appuntamento: puntate Stagione 7

Qui trovate l’indice video di tutte le puntate della stagione 7 in streaming, con fotogallery e presentazione delle coppie.