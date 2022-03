Primo Appuntamento 6: episodio 10 coppie e streaming (gallery)

Il decimo episodio di Primo Appuntamento 2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2022: coppie episodio 10 – 15 marzo 2022

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Rebecca e Rosario, lei 19enne pisana con migliaia di follower su Instagram e Tik Tok (si trova col nome completo di Rebecca Orsolini), lui 22enne torinese che fa lo streamer su Twitch. Nonostante abbiano passato una bella serata, lei avrebbe voluto qualcosa di più “romantico” e ha deciso di rivederlo solo in amicizia. Sui social continuano a sentirsi; Michela e Franco, lei parrucchiera 57enne di Lucca, appassionata di yoga, che ha sempre sognato i propri compagni prima di incontrarli, lui fiorentino 62enne insegnante di yoga. I due sembravano fatti l’uno per l’altra ed è scattata la scintilla. Si frequentano, ma la storia non è ancora decollata; Loris e Francesca, lui 33enne barbiere romano che nel 2018 ha partecipato a Il più bello d’Italia, arrivando in finale, lei 36enne di Montecatini Terme che quando si innamora diventa “deficiente”. L’appuntamento è stato positivo, ma non è scattata “la chimica”. Sono comunque andati a ballare insieme e si continuano a sentire come amici; Danilo e Martina, lui 31enne messinese appassionato di barca a vela, lei 30enne di Oristano col brevetto da subacquea, entrambi con la sindrome di Down. Tra loro è scattato un amore folle e già a fine serata sognavano il loro futuro insieme. Si sentono ogni giorno e, grazie alle famiglie, stanno per rivedersi.

Primo Appuntamento 2022: episodio 10 in streaming

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell’apposita sezione di Primo Appuntamento. Potrebbe essere necessaria la registrazione per accedere ad alcuni contenuti.

Primo Appuntamento: puntate Stagione 6

Qui trovate l’indice video di tutte le puntate della stagione 6 in streaming, con fotogallery e presentazione delle coppie.