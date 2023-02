Primo Appuntamento 7: episodio 6 coppie e streaming (gallery)

Il sesto episodio di Primo Appuntamento 2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.

Primo Appuntamento 2023: coppie episodio 6 – 14 gennaio 2023

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Genny e Mirko, lei 21enne aspirante Chiara Ferragni di Soncino (Cremona), appassionata di social e moda, lui 26enne operaio di Lodi, calciatore nel tempo libero. Da parte di entrambi non è scattata la “chimica” e non si sono più rivisti; Rita e Franco, lei 57enne commerciante romana molto effervescente, lui 56enne personal trainer con la passione dello yoga. Una serata piacevole, in cui si sono aperti entrambi, decidendo di rivedersi per approfondire la conoscenza. Si sono frequentati un po’, ma alla fine è nata solo un’amicizia; Alice e Fabio, lei 38enne della provincia di Bergamo, ex ballerina di danza classica, lui 43enne imprenditore milanese con la passione per la preparazione dei dolci. Sebbene la bella serata e le chiacchiere piacevoli, ad Alice non è scattata la scintilla per continuare la conoscenza. Si sono comunque rivisti e Fabio spera nasca qualcosa prima o poi; Davide e Federica, lui 27enne allevatore della provincia di Verona, molto timido e riservato, lei 23enne della provincia di Venezia, amante della semplicità. Hanno trovato una buona intesa ed è nata una fiducia reciproca, decidendo di rivedersi. Per il momento si stanno solo sentendo.

