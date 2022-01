Primo Appuntamento 6: episodio 4 coppie e streaming (gallery)

Il quarto episodio di Primo Appuntamento 2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2022: coppie episodio 4 – 25 gennaio 2022

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Silvia e Luca, lei 44enne milanese, ex pr e ora responsabile contabile, con una spessa corazza e scarsa fiducia nel prossimo, lui 52enne milanese, autista un po’ pazzerello, entrambi con la passione per i tatuaggi e la batteria. Sebbene la serata sia andata molto bene, lei ha deciso di non proseguire la conoscenza, se non in semplice amicizia, e non si sono più visti; Lucia e Maurizio, lei 60enne impiegata romana, appassionata di tango argentino, lui 61enne di Grosseto…maestro di tango argentino. Tra i due è nata subito una bella complicità e hanno deciso di rivedersi. La loro storia sta proseguendo pian piano; Elisa e Leonardo, lei giovane romana già vista l’anno scorso, lui 31enne content creator del web; Giulia e Federico, anche lei già vista due volte nel programma, la prima volta proprio la stessa sera di Elisa, dove le aveva “rubato” l’appuntamento (anche se poi è finita male), lui studente 28enne molto estroso e curioso. Le coppie a metà della cena si sono “scambiate”, perché le ragazze volevano conoscere entrambi i ragazzi. Per Giulia e Federico non è andata a finire bene e, sebbene lui fosse più propenso a rivederla, la conoscenza non è continuata. Elisa e Leonardo stavano invece trovando maggiore complicità, ma lo “scambio” di metà cena ha confuso il ragazzo ed è scattato il no. Giulia ed Elisa però sono rimaste amiche.

