Primo Appuntamento 4: episodio 11 coppie e streaming (gallery)

L’undicesimo episodio di Primo Appuntamento 2020, il reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, giunto alla quarta stagione, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido troviamo Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2020: coppie episodio 11 – 24 marzo

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Giorgio e Cinzia, entrambi sui 50 anni, molto estroversi e a proprio agio in quella situazione. Sembrava fosse nato un grande feeling, ma da parte di Cinzia era solo un’amicizia e i due sono rimasti in contatto; Roberta ed Elia, due ragazzi con la sindrome di down, entrambi sportivi e simpatici. Da parte di Elia è nato un sentimento, ma Roberta non ha ricambiato e non si è voluta fidanzare. I due hanno comunque continuato a sentirsi e lui ha trovato un’altra ragazza; Francesca e Simone, anche loro con la sindrome di down – lei migliore amica di Roberta -, tra cui invece è nato un amore, nonostante la timidezza iniziale di lui. La storia sta proseguendo a gonfie vele grazie al grande aiuto dei genitori; Giangi e Valentina, lui pugliese particolarmente intraprendente e con un passato “hot”, lei milanese aperta e molto simpatica. Lui con una scusa l’ha portata in bagno per baciarla e lei, nonostante un certo imbarazzo, è stata al gioco. La loro serata è proseguita, ma Giangi era interessato solo ad una storia passeggera e Valentina ha preferito troncare.

Primo Appuntamento 2020: episodio 11 in streaming

