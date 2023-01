Primo Appuntamento 7: episodio 4 coppie e streaming (gallery)

Il quarto episodio di Primo Appuntamento 2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.

Primo Appuntamento 2023: coppie episodio 4 – 24 gennaio 2023

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Claudia e Alessandro, lei 55enne insegnante di burlesque, ex cubista e spogliarellista di Ferrara, che si sente 20 anni in meno (almeno!), lui 44enne di Forlimpopoli (Forlì), re dei “patacca” in pubblico, più timido nel privato, alla ricerca di una persona vitale come lui. La cena è stata particolarmente divertente e tra i due è scattata una forte intesa, così hanno deciso di rivedersi, ma dopo alcune telefonate la conoscenza è scemata; Massimo e David, il primo 62enne coach olistico di Prato, che ha voluto parlare della propria sieropositivà, il secondo 67enne originario del Colorado, che ora vive in Umbria. Hanno trovato molta compatibilità di pensiero e hanno deciso di conoscersi meglio, ma la scarsa iniziativa di David ha fatto sì che si perdessero di vista; Noemi e Christian, lei 22enne romana che lavora in hotel, mette allegria con la sua risata e spera di avere figli presto, lui 30enne di Aprilia chimico di laboratorio, tatuato, ma romantico e dolce, contrariamente al suo aspetto, alla ricerca del vero amore. Un po’ per la distanza, un po’ per la differenza di età, entrambi erano titubanti, ma alla fine hanno deciso di rivedersi perché è scattata una forte chimica. La loro relazione però non è più partita; Serena e Gianni, lei 30enne igienista dentale napoletana, che per lavoro vive a Livorno, lui 40enne di Matera, informatico dal carattere tranquillo, amante del disegno, che attualmente vive in Lettonia. Hanno trovato una buona intesa, ma per Serena è scattata solo un’amicizia, quindi non si sono più visti.

