Primo Appuntamento 6: episodio 16 coppie e streaming (gallery)

Il sedicesimo episodio di Primo Appuntamento 2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2022: coppie episodio 16 – 6 settembre 2022

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Amarilli e Marco, lei 29enne milanese amministratrice di condominio, con mille hobby e tanti sogni nel cassetto, lui 36enne milanese molto deciso, intraprendente e casinaro. Tantissimi i punti in comune trovati dai due, che hanno deciso di proseguire la serata insieme e rivedersi. Ora stanno ufficialmente insieme e sono felici; Michele e Paola, lui 74enne pensionato trevisano con una predilezione per le pratiche BDSM, lei estetista della provincia di Treviso “tra i 50 e i 100 anni”, nel tempo libero performer di burlesque. Sebbene i due abbiano passato una bella serata, il discorso delle pratiche BDSM ha frenato molto Paola e i due hanno finito per perdersi di vista; Alessio e Elena, lui cantautore malinconico 19enne di Pescara, con una passione sfrenata per Gigi D’Alessio e un passato di sofferenze a causa delle prese in giro che derivavano dalla sua balbuzie, lei 18enne fiorentina studentessa di Scienze Umane, anche lei appassionata di musica e di canto. I due si sono aperti in modo molto tenero e sincero, mettendo da parte le rispettive timidezze e si sono piaciuti. Continuano a vedersi e lui sta pensando addirittura di trasferirsi a Firenze; Stefano e Alessandro, il primo 29enne di Milano (ma originario di Bergamo), direttore d’albergo con la passione per la discoteca, il secondo 26enne sanremese, anche lui attualmente a Milano, di professione cameriere. I due si erano già conosciuti in passato e Stefano ci aveva già “provato”. La serata è stata piacevole, ma, come in passato, Alessandro ha sottolineato di trovare solo simpatico Stefano, niente più, aggiungendo che non vorrebbe nemmeno rimanergli amico, per evitare situazioni imbarazzanti in futuro. Non si sono più visti o sentiti.

