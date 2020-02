Primo Appuntamento 4: episodio 5 coppie e streaming (gallery)

Il quinto episodio di Primo Appuntamento 2020, il reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, giunto alla quarta stagione, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido troviamo Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2020: coppie episodio 5 – 11 febbraio

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Iva e Dario, 41 anni lei e 36 lui, due caratteri molto simili tra i quali non è però scoccata la scintilla; Maria Chiara e Paolo, lei con tanta voglia di rimettersi in gioco dopo aver avuto una brutta malattia, lui tenero, aperto e bisognoso d’amore, che si sono piaciuti e si sono fidanzati una volta usciti dal gioco; Fulvio e Rossella, lui già protagonista di Matrimonio a Prima Vista (con un’esperienza a dir poco disastrosa) e in fase di divorzio, lei diffidente e piuttosto gelosa. Sebbene abbiano flirtato, dopo qualche settimana hanno smesso di sentirsi. Abbiamo infine rivisto Nicola e Barbara, due ragazzi affetti dalla sindrome di Williams-Beuren, che si sono incontrati nel programma due anni fa, si sono innamorati e sono tornati al ristorante per festeggiare il loro secondo anniversario.

