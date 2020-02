Primo Appuntamento 4: episodio 7 coppie e streaming (gallery)

Il settimo episodio di Primo Appuntamento 2020, il reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, giunto alla quarta stagione, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido troviamo Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2020: coppie episodio 7 – 25 febbraio

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Eleonora e Federico, lei con un passato di anoressia, lui simpatico ma senza storie serie alle spalle nonostante i 27 anni, che hanno scoperto di avere tanto in comune e si sono piaciuti, continuando a frequentarsi fuori dal programma; Fabrizio, a cui non interessa il genere del partner, che ha dovuto scegliere tra Fabiana e Salvatore. La scelta è caduta sulla ragazza, che le è piaciuta fin dal primo momento, ma lei non ha ricambiato – pur nutrendo una simpatia verso il ragazzo – e i due si sono persi di vista; Rosa e Giuliano, entrambi 81 anni, che si sono piaciuti e hanno continuato a conoscersi dopo la puntata, sentendosi di continuo al telefono; Simone e Manuela, lui panettiere attento al fisico e amante della bella vita, lei alla ricerca di un palestrato. Fisicamente sembravano adatti, ma a lei non è scattata la scintilla, mentre lui avrebbe voluto conoscerla fuori.

Primo Appuntamento 2020: episodio 7 in streaming

