Primo Appuntamento 6: episodio 27 coppie e streaming (gallery)

Il ventisettesimo episodio di Primo Appuntamento 2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2022: coppie episodio 27 – 22 novembre 2022

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Helene e Franco, lei 68enne di Albano Laziale, di origine francese, ex autista di pullman, ora pensionata, lui 69enne di Imperia, pensionato e anche chiromante e cartomante. La serata è andata molto bene, ma non è scattata la scintilla e non si sono più rivisti, anche se è nata un’amicizia virtuale; Alessandro e Valeria, lui 24enne di Palermo, studente in disegno industriale, appassionato di animali (ha ben 9 gatti e 3 cani), ragazzo transgender, lei 23enne della provincia di Milano, studentessa ed educatrice, che ama far ridere e ama gli animali (possiede capre, oche, papere, cani e molto altro). Hanno trovato tante cose in comune e hanno deciso di rivedersi. E’ iniziata una frequentazione, ma terminata presto e trasformatasi in amicizia; Ludovico e Chiara, lui 19enne di Milano, studente di Ingegneria meccanica e appassionato di motori e di chitarra, lei 23enne milanese, contabile in un’azienda, amante dello sport, dei viaggi e degli scacchi, alla ricerca di una persona che può farle “scattare qualcosa”. La serata è andata molto bene e hanno deciso di conoscersi meglio, ma poi non si sono più visti; Federico e Linda, lui 42enne di Bergamo, fiorista e amante degli sport estremi e della fotografia naturistica, lei 43anni di Inzago (Milano), impiegata, amante della moda e un po’ Barbie alla ricerca del suo Ken. Una cena rilassata e senza imbarazzi, che li ha indotti a conoscersi meglio, ma tra loro non è sbocciato l’amore.

