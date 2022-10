Primo Appuntamento 6: episodio 20 coppie e streaming (gallery)

Il ventesimo episodio di Primo Appuntamento 2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2022: coppie episodio 20 – 4 ottobre 2022

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Lavinia e Fabrizio, lei 35enne della provincia di Brindisi, molto determinata e indipendente, alla ricerca di un uomo che non si lasci intimorire, lui 32enne di Bari, ferroviere, amante del viaggio, ma che vive ancora coi genitori. La corazza di lei ha fatto in modo che la serata non decollasse e i due hanno deciso di non rivedersi. Sono entrambi ancora single; Arcangelo e Loredana, lui 79enne pensionato milanese, vedovo, che vive da solo e al pomeriggio ama ballare al centro anziani, alla ricerca di una donna dolce, lei 72enne di Parma con la passione per la pittura, molto dolce. La serata è stata piacevole, ad Arcangelo però non è scattata la famosa “scintilla”, ma hanno deciso di rivedersi in amicizia, anche se poi non c’è stato alcun altro incontro; Alessandra e Stefano, lei 45enne romana impiegata di banca, con la passione per il teatro e i travestimenti, single da poco e perennemente annoiata dagli uomini, lui 48enne romano, organizzatore di eventi agroalimentari, alla ricerca di una donna non pigra. Nonostante lui abbia anche accettato di vestirsi da Grillo Parlante (con lei vestita da Fata Turchina), lei ha deciso di non rivederlo e così è stato; Ebenezer e Aurora, lui 24enne trevisano, nato in Italia, ma di origini ghanesi (con genitori capotribù), studente, con poca fiducia nell’amore e troppe volte friendzonato, lei 21enne studentessa trevisana che ama ridere e scherzare, un po’ egocentrica. Hanno trascorso una serata divertente e senza imbarazzi, quindi hanno deciso di proseguirla insieme, in attesa di rivedersi a Treviso. Si frequentano, ma solamente in amicizia.

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell'apposita sezione di Primo Appuntamento.

