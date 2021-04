Primo Appuntamento 5: episodio 15 coppie e streaming (gallery)

Il quindicesimo episodio di Primo Appuntamento 2021, quinta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido troviamo ancora una volta il simpatico Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2021: coppie episodio 15 – 20 aprile

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Sara e Simone, due giovani entrambi molto timidi, lei con delle cicatrici fisiche, lui con qualche cicatrice morale. Nonostante il braccino corto di lui, hanno deciso di continuare a conoscersi e per il momento continuano a sentirsi; Francesco e Chiara, lui artista passionale, lei pin-up dal carattere deciso. Hanno trovato dei lati in comune e hanno proseguito la conoscenza. Per ora sono in attesa di rivedersi; Fabio e Silvia, lui diventato famoso un anno fa sul web per le sue urla dal balcone “Ce la faremo”, lei volto conosciutissimo del programma, ormai un “simbolo” di Primo Appuntamento, all’ennesimo appuntamento al buio. Sembravano compatibili e la cena è stata leggera e spensierata, ma hanno scelto di non sentirsi più; Riccardo e Rosalie, lui avvocato milanese separato, lei impiegata in un’azienda tessile con tanti tatuaggi e una passione per le moto. Non hanno trovato punti in comune e non si sono più visti.

