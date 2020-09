Primo Appuntamento 4: episodio 18 coppie e streaming (gallery)

Il diciottesimo episodio di Primo Appuntamento 2020, il reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, giunto alla quarta stagione, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido troviamo Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2020: coppie episodio 18 – 8 settembre

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Stefano ed Elisabetta, lui tendenzialmente fruttariano, lei seguace della dieta del gruppo sanguigno. A momenti l’appuntamento è parso un’interrogazione, sebbene lui non se ne sia reso conto. Per lui era un sì, lei invece aveva bisogno di più leggerezza e l’appuntamento non è proseguito; Oliver e Nicole, lui 26enne corriere internazionale scottato da una relazione di parecchi anni prima, lei 19enne con un passato fatto di sofferenze familiari. Sebbene sembrassero in sintonia, solo lui avrebbe continuato la conoscenza, mentre in lei non è scattata “la scintilla”. I due hanno comunque continuato a sentirsi; Edna Giloya e Roberto, lei originaria dell’Angola, ma arrivata in Italia molto piccola, di professione musicista, lui di Reggio Emilia, insegnante di yoga con una parte femminile molto sviluppata. Hanno trovato una bella sintonia e hanno proseguito la conoscenza, anche se dopo qualche tempo la storia è naufragata; Jacqueline e Lara, due giovani ragazze con la passione per i tatuaggi, anche se dalla vita piuttosto diversa. L’appuntamento è andato bene e le due hanno deciso di rivedersi, ma purtroppo la loro conoscenza è naufragata sul nascere.

Primo Appuntamento 2020: episodio 18 in streaming

