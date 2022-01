Bake Off Italia è il programma tv che ogni anno elegge il miglior pasticciere amatoriale italiano e la cui nona stagione si è conclusa venerdì 17 dicembre 2021 con la vittoria di Daniela Ribezzo. La conduttrice di Bake Off Italia è Benedetta Parodi; i giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Subito sotto trovate l’indice di tutti i paragrafi della guida e i vincitori di tutte le edizioni ad oggi.

Albo d’oro Bake Off Italia

1 Madalina Pometescu 2013 2 Roberta Liso 2014 3 Gabriele De Benetti 2015 4 Mary Joyce Escano 2016 5 Carlo Beltrami 2017 6 Federico De Flaviis 2018 7 Martina Russo 2019 8 Sara Moalli 2020 8 Daniela Ribezzo 2021

Bake Off Italia – Orari e Canale

Bake Off Italia va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) il venerdì sera dalle ore 21,25 alle 23,10 in prima tv. Ogni puntata della durata di circa 100 minuti viene replicata anche il sabato dalle 19,45.

Bake Off Italia – Indice Puntate

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. L’inserimento è molto puntuale e si trovano tutte le puntate subito dopo la messa in onda. Subito sotto trovate l’indice che rimanda al nostro racconto con fotogallery di ognuna di esse.



Puntate sesta stagione

Puntata 14 settembre 2018

Puntata 21 settembre 2018

Puntata 28 settembre 2018

Puntata 5 ottobre 2018

Puntata 12 ottobre 2018

Puntata 19 ottobre 2018

Puntata 26 ottobre 2018

Puntata 2 novembre 2018

Puntata 9 novembre 2018

Puntata 16 novembre 2018

Puntata 23 novembre 2018

Puntata 30 novembre 2018

FINALE – 7 dicembre 2018



Puntate settima stagione

Puntata 6 settembre 2019

Puntata 13 settembre 2019

Puntata 20 settembre 2019

Puntata 27 settembre 2019

Puntata 4 ottobre 2019

Puntata 11 ottobre 2019

Puntata 18 ottobre 2019

Puntata 25 ottobre 2019

Puntata 1 novembre 2019

Puntata 8 novembre 2019

Puntata 15 novembre 2019

Puntata 22 novembre 2019

Puntata 29 novembre 2019 (Finale)



Puntate ottava stagione

Puntata 4 settembre 2020

Puntata 11 settembre 2020

Puntata 18 settembre 2020

Puntata 25 settembre 2020

Puntata 2 ottobre 2020

Puntata 9 ottobre 2020

Puntata 16 ottobre 2020

Puntata 23 ottobre 2020

Puntata 30 ottobre 2020

Puntata 6 novembre 2020

Puntata 13 novembre 2020

Puntata 20 novembre 2020

Puntata 27 novembre 2020

Finale 4 dicembre 2020



Puntate nona stagione

Puntata 3 settembre 2021

Puntata 10 settembre 2021

Puntata 17 settembre 2021

Puntata 24 settembre 2021

Puntata 1 ottobre 2021

Puntata 8 ottobre 2021

Puntata 15 ottobre 2021

Puntata 22 ottobre 2021

Puntata 29 ottobre 2021

Puntata 5 novembre 2021

Puntata 12 novembre 2021

Puntata 19 novembre 2021

Puntata 26 novembre 2021

Puntata 3 dicembre 2021

Puntata 10 dicembre 2021

Finale 17 dicembre 2021

Bake Off All Stars

Dal 14 dicembre 2018 è andato in onda lo speciale spin off Bake Off Stelle di Natale: una sfida tra i sei campioni che hanno vinto tutte le edizioni sin qui. Dal 3 gennaio 2020 la nuova versione intitolata Bake Off All Stars. Ecco l’indice delle puntate con riassunto e gallery.

Bake Off All Stars 2020

Puntata 1 – 3 gennaio 2020

Puntata 2 – 10 gennaio 2020

Bake Off Stelle di Natale 2018

Puntata 1 – 14 dicembre 2018

Puntata 2 – 21 dicembre 2018

Finale – 28 dicembre 2018



Junior Bake Off

Junior Bake Off 6

Dal 11 dicembre 2020 è andata in onda la sesta edizione della versione Junior, con alla guida la coppia (anche nella vita) Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, assieme ai giudici Ernst Knam e Damiano Carrara. Ecco l’indice delle puntate con riassunto e gallery. Novità: numero di concorrenti ridotto e nessun eliminato fino alla finale.

Puntata 1 – 11 dicembre 2020

Puntata 2 – 18 dicembre 2020

Finale – 25 dicembre 2020

Junior Bake Off 5

Dal 6 dicembre 2019 è andata in onda la quinta edizione della versione Junior, per la prima volta senza Clelia D’Onofrio. Ecco l’indice delle puntate.

Puntata 1 – 6 dicembre 2019

Puntata 2 – 13 dicembre 2019

Puntata 3 – 20 dicembre 2019

Finale – 27 dicembre 2019

Junior Bake Off 4

Dal 4 gennaio 2019 è andata in onda la quarta edizione della versione Junior. Ecco l’indice delle puntate.

Puntata 1 – 4 gennaio 2019

Puntata 2 – 11 gennaio 2019

Puntata 3 – 18 gennaio 2019

Finale – 25 gennaio 2019



Bake Off Italia – Dolci Sotto il Tetto

Dal 7 gennaio 2022 è andata in onda la seconda edizione del format Bake Off Italia – Dolci Sotto il Tetto sempre condotto da Flavio Montrucchio con giudici Ernst Knam e Damiano Carrara, e la partecipazione di Clelia d’Onofrio. Si tratta in questo caso di una sfida tra sei coppie di pasticceri amatoriali la cui prima edizione è stata trasmessa a gennaio 2021.

Bake Off Italia – Ricette

Volete ritrovare tutte le ricette di Bake Off Italia? Volete riprodurre i deliziosi dolci di Ernst Knam, Damiano Carrara e dei migliori concorrenti del programma? Niente di più semplice: basta collegarsi al sito ufficiale di Bake Off e scaricarle.



Bake Off Italia – i Giudici

Ernst Knam (nome completo Ernst Friedrich Knam) è nato a Tettnang, Germania, il 26 dicembre 1963. Pasticciere di altissimo profilo, ha lavorato con Gualtiero Marchesi fino al 1992 quando ha aperto il proprio laboratorio di pasticceria a Milano. È giudice del programma fin dalla prima edizione e dal 2015 conduce anche Che diavolo di pasticceria.

Clelia d’Onofrio è nata ad Ascoli Piceno il 6 giugno 1938. Giornalista e scrittrice, ha lavorato per Quattroruote, Meridiani e Tuttoturismo. Anche lei è giudice del programma fin dalla prima edizione.

Damiano Carrara è un maestro pasticcere che ha ottenuto un grandissimo successo in America. Chiamato dall’edizione 2017 alla conduzione di Bake Off come terzo giudice, è diventato un volto di Real Time passando poi a Bake Off Italia. Toscano di nascita, ha una simpatia naturale come marchio di fabbrica.