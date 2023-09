Bake Off 2023 del 15 settembre: Maurizio eliminato (foto e streaming)

La seconda puntata di Bake Off Italia 2023 di stasera, 15 settembre, ha visto l’eliminazione di Maurizio. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), nella stupenda serra green che abbiamo conosciuto nella scorsa edizione. Filo conduttore di questa 11esima edizione: il sogno.

I 15 aspiranti pasticceri rimasti in gara si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti.

Nella prova creativa, i concorrenti hanno preparato una rivisitazione della Delizia al cioccolato, rendendola più golosa possibile, ma senza perdere di vista l’equilibrio. Non tutti i risultati hanno soddisfatto i giudici e l’estetica di alcune torte era lontanissima dalla delizia.

Per la prova tecnica i concorrenti si sono cimentati con un altro classico della tradizione: i Biscotti piemontesi, con cui riempire una bella ed elegante latta. Le varietà di biscotti hanno messo in difficoltà parecchi concorrenti. Ultimo posto per Karina; quattordicesimo posto per Giovanni e tredicesimo per Maurizio. Terzo posto per Gabriele, secondo posto per Tommaso e prima posizione per Irene.

Per la prova sorpresa, è stato chiesto di preparare una Torta rotta, ossia una torta con una spaccatura che contenga una decorazione. Non certo una prova facile. Sebbene ci siano stati dei buoni risultati in termine di gusto, le decorazioni hanno lasciato a desiderare.

Grembiule blu (e busta blu di vantaggio per la prossima puntata) per Irene, molto brava in tutte le sfide. Maurizio, Giovina e Davide sono i tre potenziali eliminati. Peggiore della puntata, quindi eliminato, è stato Maurizio.

Maurizio ha 49 anni, viene da Nola (Na) e lavora come impiegato in un’azienda di ingegneria informatica come account manager. È sposato e padre di due ragazze. È una persona socievole, ottimista e chiacchierona. La dieta e la corsa sono stati la sua salvezza e ora punta alla sua quinta maratona di New York. Vorrebbe inoltre fare della pasticceria la sua vita.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 15 settembre 2023, che ha visto l’eliminazione di Maurizio. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+ dedicata al talent culinario.