Bake Off 2020 del 20 novembre: eliminato Matteo (video e streaming)

La dodicesima puntata di Bake Off Italia 2020 di stasera, 20 novembre, ha visto l’eliminazione di Matteo, ad un passo dalla semifinale. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, stavolta con la partecipazione di Csaba dalla Zorza. Guida del programma è stata ancora una volta Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB). Tema della puntata: la Francia.

Nella prima manche, i 6 concorrenti rimasti hanno dovuto preparare una personale versione della Religieuse a l’ancienne, una torta molto alta con vari piani. Nella versione presentata da Knam, la cima era rappresentata da un’imponente Torre Eiffel. La prova non è stata pienamente soddisfacente e sono successi anche alcuni “disastri”, in particolare a Monia, che ha dovuto preparare l’impasto tre volte. I concorrenti che hanno superato la prova – Philippe e Sara – hanno ricevuto 10 minuti di bonus per la prova successiva.

Nella seconda prova, quella tecnica, i concorrenti hanno dovuto replicare il Savarin Exotique di Csaba, una sorta di ciambellone bagnato da un distillato (stile babà), con al centro un trionfo di crema chantilly e frutta esotica. Molto buoni i risultati. Ultimo posto Matteo, quarto per Maria, terzo posto per Philippe, secondo per Sara e primo posto per Monia.

Per la terza prova, quella a sorpresa, i concorrenti hanno dovuto preparare un Misto di mini pasticceria francese (almeno tre tipi). Monia, grazie alla vittoria della prova tecnica, ha ottenuto un vantaggio: ha potuto preparare solamente due tipi di dolce…ma in realtà ne ha preparati ben 4 tipi. Grembiule blu ancora per Sara, giudicata migliore della puntata. Peggiore della puntata e quindi eliminato è stato Elena.

Matteo, 35 anni, di Milano, ha un amore sfegatato per tutto ciò che è ordine e precisione, e queste caratteristiche le mette anche nei suoi dolci. Si è avvicinato alla pasticceria mentre si prendeva cura della madre malata. Il suo sogno è proprio quello di aprire una pasticceria che rispecchi il suo stile e la sua originalità.

