Bake Off 2022 del 25 novembre: eliminato Leo (foto e streaming)

La tredicesima puntata di Bake Off Italia 2022 di stasera, 25 novembre (la semifinale), ha visto l’eliminazione di Leo. A giudicare, la giuria formata da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), in una stupenda serra green.

I 5 aspiranti pasticceri si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti. Stasera il tema della puntata è stato la Pasticceria Moderna.

Nella prova creativa, gli aspiranti pasticceri hanno dovuto reinterpretare in chiave moderna 5 classici (uno ciascuno): Zuppa Inglese, Cassata, Mont Blanc, Delizia al limone e Tiramisù. Margherita, grazie al grembiule blu, ha potuto scegliere il proprio dolce e ne ha potuto assegnare uno ad un collega, che a sua volta ne ha assegnato un altro, con una “reazione a catena”. Salvo qualche piccolo errorino, i risultati dei pasticceri sono stati molto buoni e, soprattutto, molto belli.

Per la prova tecnica i concorrenti hanno dovuto realizzare una Torta realistica a forma di mattarello, con all’interno dei cerchi concentrici con pan di spagna, gelèe, mousse e molto altro. In generale ci sono state tante imprecisioni, anche se non si può dire che il dolce non fosse difficile da realizzare. Dopo l’assaggio al buio dei tre giudici, la classifica ha visto all’ultimo posto Leo, al quarto Chiara. Terzo posto per Ginevra, secondo posto per Margherita e primo posto per Davide.

Per la prova sorpresa è stato chiesto di preparare una Torta nuziale a 3 piani glassata a specchio. Una prova che richiede estrema precision3. Il tutto in 200 minuti. Torte buone, ma esteticamente alcune avevano molti errori.

Grembiule blu per Davide, bravissimo ancor più del solito. Chiara e Leo sono i potenziali eliminati: a dover lasciare il tendone di Bake Off è Leo, che purtroppo stasera ha fatto troppi errori.

Leonardo, 19enne di Borgetto (PA), da piccolo era una promessa del canto ma poi, per colpa dei pregiudizi dei suoi coetanei, ha abbandonato il suo sogno. Ora ha trovato una nuova strada: la pasticceria. Bake Off Italia per lui rappresenta una rivincita e la pasticceria la casa dove potersi sentire di nuovo orgoglioso di se stesso, anche grazie al supporto della sua famiglia.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 25 novembre 2022, che ha visto l’eliminazione di Leo. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+.