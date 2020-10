Bake Off 2020 del 16 ottobre: eliminato Arturo (video e streaming)

La settima puntata di Bake Off Italia 2020 di stasera, 16 ottobre, ha visto l’eliminazione del simpatico Arturo. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, stavolta senza Csaba dalla Zorza, ma con un altro volto Discovery: Chiara Maci. Invece Clelia d’Onofrio è apparsa solamente in una clip registrata. Guida della puntata è stata ancora una volta Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB). Protagonista della puntata è stata la frutta.

I 9 concorrenti rimasti hanno dovuto preparare, per la prima prova – quella creativa -, una torta trionfo di frutta. I pasticceri promossi si sono guadagnati 10 minuti di bonus da utilizzare nella prova successiva. Solo Philippe, Arturo e Monia hanno presentato una torta ben realizzata, centrando l’obiettivo, e di conseguenza hanno ricevuto il bonus.

Nella seconda prova, quella tecnica, i concorrenti hanno dovuto realizzare una torta cristalli di frutta di Ernst Knam, un dolce a tre piani composto, tra le altre cose, da cake all’arancia, cremoso al cioccolato fondente, crema al burro e fette di arancia cristallizzata. Difficilissima! Durante la prova Maria si è sentita male e ha avuto bisogno di andare all’ospedale per accertamenti, quindi non ha potuto portare a termine la prova. Peggiore della prova Arturo, poi Philippe (a cui è caduto un piano) e Donato. Terzo posto per Sara, secondo per Alessandra e primo per Elena. Queste tre hanno avuto un vantaggio per la prova successiva.

Per la terza prova, quella a sorpresa, i concorrenti hanno dovuto preparare una natura morta, ossia realizzare della frutta che avesse le sembianze di quella reale. Tutti hanno dovuto preparare tre tipi diversi di frutta – anche Maria, rientrata dopo la visita medica -, tranne le tre concorrenti con il vantaggio, che hanno potuto prepararne solamente due. Durante la prova ci sono state parecchie discussioni causate dall’abuso di abbattitore da parte di alcuni concorrenti. I risultati sono stati altalenanti: alcuni molto buoni, altri disastrosi. Grembiule blu per Sara, giudicata migliore della puntata. Peggiore della prova e quindi eliminato è stato Arturo.

Arturo, 36 anni, di Rimini, ha la passione per la tecnologia e per la cucina e moltissimi hobby: l’arco, i fumetti, le serie tv, i film, i giochi di ruolo ed è anche un abile pilota di droni. Si definisce un nerd al 100%. Per lui partecipare a Bake Off Italia è stato il miglior modo di mettersi alla prova.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 16 ottobre 2020, che ha visto l’eliminazione di Arturo. A seguire il video in streaming della puntata intera.