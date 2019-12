Junior Bake Off 27 dicembre 2019: vince Giorgia (gallery)

La finale di Junior Bake Off Italia 2019 di stasera, 27 dicembre, ha visto la vittoria della piccola Giorgia, 11 anni, una bambina generosa e solare. A giudicare è stata la collaudata coppia di giudici formata da Ernst Knam e Damiano Carrara, orfani di Clelia D’Onofrio, ma guidati ancora una volta da Katia Follesa.

I piccoli concorrenti sono partiti in quattro. Per la prima prova, quella creativa, gli aspiranti pasticceri hanno dovuto presentare una torta Bake Revolution, che avesse quindi un tema di rilevanza sociale. C’è chi ha scelto l’uguaglianza tra maschi e femmine, chi lo stop al bullismo, chi la salvaguardia dell’ambiente, chi la fratellanza. Un concorrente si è meritato l’accesso immediato alla sfida finale: Giorgia.

Per la seconda prova, quella tecnica, sono arrivate in studio delle hostess di volo, che hanno portato ai bambini degli ingredienti “esotici” quali datteri, dragon fruit, noci di Macadamia, curcuma, zenzero e coriandolo. I concorrenti hanno dovuto preparare due torte, una dolce e una salata, con gli ingredienti portati dalle hostess. Due preparazioni molto complicate, che hanno decretato il secondo finalista dell’ultima sfida: Simone. Per Dea e Sofia invece la gara si è conclusa.

Per la sfida finale, Giorgia e Simone hanno dovuto preparare una Torta di San Silvestro. I progetti ambiziosi dei due piccoli concorrenti hanno avuto qualche intoppo, ma alla fine entrambi sono riusciti a presentare un dolce dignitoso. A vincere l’edizione del programma, portandosi a casa un viaggio a Disneyland Paris e un volo per Dubai, è Giorgia.

A voi le immagini e lo streaming della puntata di Junior Bake Off Italia di stasera, 27 dicembre 2019, che ha visto la vittoria di Giorgia.