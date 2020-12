Junior Bake Off 11 dicembre 2020: nessun eliminato (gallery e streaming)

La prima punta di Junior Bake Off Italia 2020 di stasera, 11 dicembre, non ha visto eliminazioni. In questa edizione, che durerà solamente 3 puntate e vede 8 aspiranti mini-pasticceri in gara, si decreterà direttamente il vincitore attraverso dei punti via via accumulati. A giudicare è stata la collaudata coppia di giudici formata da Ernst Knam e Damiano Carrara, guidati quest’anno dalla coppia (lavorativa e di vita) Flavio Montrucchio e Alessia Mancini.

Per la prima prova, quella creativa, gli aspiranti pasticceri hanno dovuto preparare un Puzzle di Biscotti. Trattandosi della prima prova in assoluto, i mini pasticceri hanno avuto qualche difficoltà di tempi e cottura, ma tutto sommato i risultati sono stati buoni e i giudici hanno elargito complimenti.

Per la seconda prova, quella tecnica, i concorrenti hanno dovuto preparare una Torta Scacco Matto di Damiano, con una base red velvet, in due colori (rossa e bianca), con due tipi di composte e delle pedine in cioccolato plastico. Una prova decisamente difficile per questi giovani talenti, ma i risultati non sono stati così disastrosi. Ottavo posto per Clarissa, settimo per Lucia, sesto per Samuele, quinto per Anna, quarto per Alessandro. Al terzo posto si è classificata Martina, al secondo Giulio e al primo Federico!

Tre fiocchi di neve sono andati a Martina, due ad Anna. Tutti gli altri hanno guadagnato un fiocco di neve, che servirà a determinare la classifica finale della terza puntata.

A voi le immagini e lo streaming della puntata di Junior Bake Off Italia di stasera, 11 dicembre 2020.