Bake Off 2021 del 17 settembre: Edoardo eliminato (gallery e streaming)

La terza puntata di Bake Off Italia 2021 di stasera, 17 settembre, ha visto l’eliminazione del simpatico Edoardo. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB). Tema della puntata: amici e nemici.

Anche in questa puntata i 18 aspiranti pasticceri rimasti si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova a sorpresa, architettata proprio per mettere in difficoltà i concorrenti.

Nella prova creativa, che quest’anno si svolge all’esterno, gli aspiranti pasticceri si sono sfidati a duello, preparando dei dolci che all’apparenza potevano stare bene insieme, ma che invece erano “falsi amici”, quindi coi quali è necessario prestare particolare attenzione: liquirizia e menta, basilico e pinoli e arancia e caffè. Per ogni coppia di ingredienti, si sono sfidate 3 coppie di “duellanti” e per ogni duello uno è passato alla puntata successiva, mentre all’altro è toccata la prova tecnica.

Per la prova tecnica, raggiunto il tendone, i concorrenti si sono cimentati nella preparazione della Torta di Rose, nella versione del noto Renato Bosco, presente in studio. La torta è accompagnata da ben 3 salse. Come sempre, c’è stato un “buco” nella ricetta, che questa volta riguardava il modo in cui dovevano essere arrotolate le rose e la quantità di rose da mettere. I risultati sono stati abbastanza soddisfacenti. Viste le differenze minime tra i risultati di tutti, i giudici hanno deciso di assegnare una sola stellina per la prossima puntata. Ultimo posto per Gloria P., terzo per Naney, secondo per Roberto e primo posto per Daniela, che ha potuto raggiungere il gruppo già qualificato per la prossima puntata.

Infine, per la prova a sorpresa, o prova salvezza, con la presenza della vincitrice dello scorso anno, Sara, è stato chiesto di preparare una Jelly Cake, ossia una torta ricoperta di gelatina trasparente, che lasci intravedere qualcosa di esteticamente bello. Peggiore della puntata e quindi eliminata è stata Gloria B.

Edoardo, 28 anni, di Sesto Fiorentino (FI) è uno studente di medicina e volontario del 118, sogna di diventare medico e di aprire una catena di pasticcerie a New York. Quando prepara i dolci usa anche gli strumenti del suo mestiere, per essere preciso al millesimo. Per lui la pasticceria non è solo una passione, ma una carriera che vorrebbe intraprendere per far ricredere i suoi genitori.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 17 settembre 2021, con l’eliminazione di Edoardo. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+.