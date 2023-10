Bake Off 2023 del 20 ottobre: Xi abbandona (foto e streaming)

La settima puntata di Bake Off Italia 2023 di stasera, 20 ottobre, ha visto l’abbandono di Xi per motivi familiari. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), nella stupenda serra green che abbiamo conosciuto nella scorsa edizione.

I 10 aspiranti pasticceri rimasti in gara si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti. Stasera le prove avevano come filo conduttore la tematica “green”.

Nella prova creativa, con il già conosciuto re dei lievitati Fulvio Marino, i concorrenti hanno dovuto preparare un Pan Brioche salato, una preparazione “rustica” che però va arricchita con semi, erbe di campo, ortaggi e tutto quello che la natura mette a disposizione. I risultati sono stati mediamente buoni, con qualche risultato addirittura ottimo.

Per la prova tecnica, i concorrenti si sono cimentati con un “fenomeno atmosferico”: la temutissima Rainbow Cake, formata da 6 strati colorati nelle sfumature dell’arcobaleno. I colori però devono essere ottenuti da sostanze naturali, quali l’alga spirulina, le barbabietole, le carote e molto altro. Ultimo posto per Roberta; nono posto per Irene; ottavo posto per Giovanni. Terzo posto per Fabio, secondo posto per Danila e prima posizione per Tommaso.

Per la prova sorpresa è stato chiesto ai concorrenti di preparare delle Torte fiorite, ossia delle torte che simulino un prato con tanti fiori. Purtroppo però, prima della prova, Xi ha annunciato di dover abbandonare il programma per alcuni problemi familiari, dopo aver ricevuto una telefonata dalla propria famiglia. I concorrenti, dopo una forte commozione, si sono sbizzarriti: qualcuno ha creato dei prati davvero rigogliosi, qualcun altro ha avuto problematiche di colore o decorazione.

Grembiule blu (e busta blu di vantaggio per la prossima puntata) per Danila, molto brava in tutte le sfide. Visto l’abbandono di Xi, nessun concorrente è stato eliminato.

Xi ha 22 anni, vive a Legnano e fa la cameriera. È nata in Italia, ma all’età di due anni si è trasferita con il fratello in Cina, in un college dove è rimasta fino a nove anni fa. Già appassionata di pasticceria, una volta tornata in Italia intraprende dei corsi e uno stage. Nei dolci ama mischiare i sapori cinesi a quelli italiani.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 20 ottobre 2023, che ha visto l’abbandono di Xi. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+ dedicata al talent culinario.