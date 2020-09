Bake Off 2020 del 18 settembre: eliminato Fedele (video e streaming)

La terza puntata di Bake Off Italia 2020 di stasera, 18 settembre, ha visto l’eliminazione di Alessia. A giudicare la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara. Assente in questa puntata Csaba dalla Zorza, mentre Clelia d’Onofrio è apparsa in una clip registrata. Guida della puntata è stata ancora una volta Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB). Il tema della puntata è stato “I 10 anni di Real Time“: per festeggiare il compleanno del canale, sono stati invitati molti volti celebri legati alla rete, che hanno dettato le regole delle prove a cui si sono dovuti sottoporre gli aspiranti pasticceri.

I 16 concorrenti sono stati divisi in batterie anche questa settimana, per affrontare così diverse prove. La prima batteria ha dovuto preparare una Federico Fashion Cake, una torta esagerata di almeno due piani, che soddisfasse le “esigenze” dell’eccentrico parrucchiere Federico Lauri. I risultati hanno lasciato abbastanza a desiderare, tra cotture sbagliate, “cedimenti” e decorazioni mal riuscite. Giovanni, Sara e Matteo sono risultati i peggiori della prova e hanno avuto il grembiule rosso.

La seconda batteria ha visto arrivare nel tendone invece Donna Imma Polese e il marito Matteo, protagonisti de Il Castello delle Cerimonie. La coppia ha chiesto agli aspiranti pasticceri di preparare una Crostata delle cerimonie, una torta da gran finale degna del castello di Donna Imma. Anche in questa prova ci sono stati purtroppo molti risultati negativi. Gino, Philippe e Fedele si sono meritati il grembiule rosso.

I sei concorrenti col grembiule rosso si sono giocati la permanenza nel programma con la prova salvezza, con ospite questa volta Enzo Miccio. I concorrenti hanno dovuto sottoporsi ad una difficilissima prova tecnica, replicando una Torta Realissima di Ernst Knam a forma di 10…ma non sdraiato, bensì in piedi. Qualche “10” è riuscito a rimanere in piedi, ma alcuni sono crollati. In generale i risultati sono stati deludenti, anche se va sottolineato che si trattava di una prova davvero cattivella. Peggiore della prova e quindi eliminato è stato Fedele.

Fedele, 44enne di Castrovillari (CS) è un attore teatrale, si occupa di marketing digitale, fa il conduttore radiofonico e arbitro di pallavolo. Un paio di anni fa, in un periodo in cui non lavorava ha deciso di iniziare a studiare pasticceria come piano B e si è appassionato sempre più. Uno dei suoi sogni è aprire una bakery nella sua Calabria.

