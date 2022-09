Bake Off 2022 del 2 settembre: Daniele ritirato (foto e streaming)

La prima puntata di Bake Off Italia 2022 di stasera, 2 settembre, ha visto il ritiro di Daniele. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, con la new-entry Tommaso Foglia, pluripremiato pasticcere partenopeo. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), in una stupenda serra green.

Per questa prima puntata il meccanismo non è cambiato. I 16 aspiranti pasticceri si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti.

Nella prova creativa, per farsi conoscere dai giudici, gli aspiranti pasticceri hanno dovuto preparare la torta Sono fiero di me, ossia la loro prima torta…ovviamente la prima venuta bene. L’emozione ha giocato brutti scherzi a qualche concorrente, che non è riuscito a presentare ciò che avrebbero voluto o si è dimenticato qualche passaggio. I giudici però hanno cercato di non infierire troppo, trattandosi della prima prova in assoluto. Non sono mancati anche dei buoni risultati.

Per la prova tecnica i concorrenti si sono cimentati con un classico della tradizione italiana: la Pastiera napoletana, nella ricetta originale, accompagnata dalla salsa inglese cedro e limone. Mediamente ci sono stati risultati discreti, anche se molte pastiere sono arrivate sul bancone crude, qualcuna anche un po’ distrutta. Dopo l’assaggio al buio dei tre giudici, la classifica ha visto all’ultimo posto Gianbattista, al penultimo Alessio. Terzo posto per Paola, secondo posto per Riccardo e primo posto per la giovanissima Margherita.

Purtroppo prima della fine della puntata è stato comunicato che, a causa di un problema di salute della sua mamma, Daniele è costretto a tornare in Sicilia. La gara è comunque continuata. Per la prova sorpresa, è stato chiesto di preparare una Torta-giocattolo, che rappresentasse quindi il gioco preferito d’infanzia dei concorrenti. Gli aspiranti pasticceri hanno ricreato giochi molti diversi, dalla fionda, alle macchinine, passando per lo “spaccaquindici”, gli animaletti di peluches e l’altalena.

Grembiule blu (e busta blu) per Chiara, che nell’ultima sfida è riuscita a preparare una torta particolarmente in tema, anche nei sapori. Gaia, Giovanni e Stefania sono i tre potenziali eliminati, ma, visto il ritiro di Daniele, non ci sono state ulteriori eliminazioni.

Daniele, 40enne di Catania, vive con la moglie e la figlia, il giudice più severo dei suoi dolci. Bancario di professione, è un uomo dai mille hobby e dalle mani d’oro: ha persino costruito artigianalmente una cella di lievitazione. La pasticceria per lui è casa perché gli consente di alzare sempre l’asticella. Il suo sogno è aprire una pasticceria in Francia.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 2 settembre 2022, con il ritiro di Daniele. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+.