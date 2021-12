Bake Off 3 dicembre 2021: eliminato Simone (gallery)

Nella puntata 14 di Bake Off Italia 2021 di stasera, 3 dicembre, abbiamo assistito all’eliminazione di Simone, ad un passo dalla semifinale. A giudicare è stata, come di consueto, la giuria formata dagli storici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. A condurre la puntata invece Benedetta Parodi, nella splendida location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB).

I 5 aspiranti pasticceri rimasti in gara si sono scontrati nelle 3 classiche sfide del talent: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova a sorpresa, architettata da Clelia per mettere in difficoltà i concorrenti. Tema della puntata: i Dolci speziati delle Feste.

Per la prova creativa è stato chiesto ai concorrenti di preparare un Dolce speziato della tradizione, ma con la spezia cambiata rispetto all’originale. I dolci sono stati decisi tramite reazione a catena partita da Daniela, grembiule blu della scorsa settimana, tra una rosa di cinque dolci precedentemente scelti dai giudici. Qualche concorrente non è riuscito a presentare dei dolci perfetti e ha peccato soprattutto nei tempi di cottura, più che nella sostituzione delle spezie.

Per la prova tecnica, i concorrenti hanno dovuto preparare i Cappellini di Babbo Natale di Knam, monoporzioni speziate con una base di frolla, zenzero semicandito frullato, pan di pere e tanto altro, con una decorazione di glassa lucida ai lamponi e una pallina di cioccolato bianco. Stavolta non c’era un passaggio misterioso, bensì…mancava la ricetta. Knam ha infatti cucinato di spalle “raccontando” la ricetta e i concorrenti hanno dovuto seguire il suo ritmo, con tutta la difficoltà del caso. Il tutto in 100 minuti Ultimo posto per Lola, penultimo per Simone, terzo posto per Peperita, secondo per Daniela, primo posto per Roberto!

Infine, per la prova a sorpresa, ospite la vincitrice di Bake Off Grecia Venia Flessa, i concorrenti hanno dovuto preparare un Baklava, un dolce tipico turco, zuccheratissimo, fatto di pasta fillo e frutta secca. La prova non è riuscita molto bene in generale, ma Lola e Roberto sono stati nettamente i migliori in quanto a gusto delle preparazioni. Il grembiule blu è andato a Roberto, per la prima volta da inizio edizione. Peggiore della puntata e quindi eliminato invece è stato il giovane Simone, che ha commesso parecchi errori in ogni prova della serata.

Simone, 18 anni, di Bollate (MI), è cresciuto guardando Bake off e partecipare al programma era il suo sogno. Frequenta un istituto alberghiero e ama preparare ricette insieme alla sua adorata nonna. Preferisce la pasticceria moderna, anche se non disdegna quella classica, e cura molto la sua pagina Instagram, dove posta le sue creazioni.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 3 dicembre 2021, che ha visto l’eliminazione di Simone. Il video è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+.