Bake Off 2022 del 28 ottobre: eliminato Stefano (foto e streaming)

La nona puntata di Bake Off Italia 2022 di stasera, 28 ottobre, ha visto l’eliminazione di Stefano. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, con la new-entry Tommaso Foglia, pluripremiato pasticcere partenopeo. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), in una stupenda serra green.

I 9 aspiranti pasticceri si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti. Stasera il tema della puntata è stato la pasta sfoglia.

Nella prova creativa gli aspiranti pasticceri hanno dovuto preparare la Millefoglie, il dolce di pasta sfoglia per eccellenza, ovviamente reinterpretata, ma mantenendo il classico formato con 3 strati e 2 creme e con le sfoglie stese a mano (tranne Alessio che ha avuto un bonus grazie al grembiule blu…ma non l’ha utilizzato). Il tempo a loro disposizione è stato di 150 minuti. Le sfoglie hanno messo in difficoltà qualche concorrente e anche alcune creme sono arrivate alla fine un po’ sciolte.

Per la prova tecnica, un classico della pasticceria partenopea: le Sfogliatelle ricce, una sfoglia senza burro, ma con lo strutto e con due ripieni diversi, uno agli agrumi e uno al caffè. Dopo l’assaggio al buio dei tre giudici, la classifica ha visto all’ultimo posto Alessio, al penultimo Stefano. Terzo posto per Ginevra, secondo posto per Leo e primo posto per Davide, con delle ottime sfogliatelle.

Per la prova sorpresa, alla presenza di Fulvio Marino, è stato chiesto di preparare Mille Salatini totali di pasta sfoglia, quindi 100 a testa (100 anche fatti da Benedetta), ma ciascuno di 4 tipi diversi. I concorrenti si sono sbizzarriti, con risultati in molti casi belli e buoni.

Grembiule blu per Davide, che l’aveva già conquistato nelle prime puntate. Riccardo, Alessio e Stefano sono i tre potenziali eliminati: a dover lasciare il tendone di Bake Off è Stefano (inaspettatamente).

Stefano, 44enne di Castion (BL) si è avvicinato alla pasticceria grazie alla nonna e ora si diverte a preparare dolci per la sua famiglia: la sua più grande fan è la figlia, che l’ha iscritto a Bake Off Italia. Si definisce un manager di successo, ma sogna un futuro diverso: vorrebbe aprire la prima bottega di dolci del suo paese. La pasticceria per lui è casa perché rappresenta un momento di condivisione con la sua famiglia.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 28 ottobre 2022, che ha visto l’eliminazione di Stefano. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+.