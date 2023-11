Bake Off 2023 del 10 novembre: nessun eliminato (foto e streaming)

La decima puntata di Bake Off Italia 2023 di stasera, 10 novembre, non ha avuto alcuna eliminazione. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), nella stupenda serra green che abbiamo conosciuto nella scorsa edizione.

I 7 aspiranti pasticceri rimasti in gara si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti. Stasera le prove avevano come filo conduttore “la verità”.

Nella prova creativa, i pasticceri si sono trovati di fronte ad un classico della tradizione francese: la Galette de Rois, uno scrigno di pasta sfoglia con all’interno una crema frangipane. Ovviamente da reinterpretare. La tradizione prevede che, al suo interno, contenga una fava e che, chi riceve la fetta con la fava, abbia fortuna. Ogni aspirante pasticcere ha dovuto scegliere anche il proprio giudice preferito. Ci sono stati degli ottimi risultati.

Per la prova tecnica i concorrenti sono stati sottoposti ad una dura prova: la Mirror Cake, un vero incubo delle edizioni precedenti. Si tratta di una torta moderna a più strati, finita con una glassa a specchio nella quale ci si deve proprio specchiare. Ultimo posto per Danila; sesto posto per Giovina; quinto posto per Roberta. Terzo posto per Giovanni, secondo posto per Gabriele e prima posizione per Tommaso.

Per la prova sorpresa, gli aspiranti pasticceri sono stati raggiunti dai propri familiari o amici, tra le lacrime di commozione. Il dolce richiesto è un Ritratto, ossia una riproduzione del viso del proprio caro, potendo scegliere tra un ritratto più realistico oppure più astratto. I risultati non sono stati tutti esteticamente ben riusciti.

Grembiule blu (e busta blu di vantaggio per la prossima puntata) per Tommaso, molto bravo in tutte le sfide. I tre potenziali eliminati sono stati: Giovina, Fabio e Roberta. L’eliminato della puntata è stato però…nessuno!

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 10 novembre 2023, che non ha visto alcuna eliminazione. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+ dedicata al talent culinario.