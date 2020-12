Junior Bake Off 25 dicembre 2020: vince Anna (gallery e streaming)

La terza puntata di Junior Bake Off Italia 2020 di stasera, 25 dicembre, la finale, ha visto la vittoria di Anna. In questa edizione, durata solamente 3 puntate con 8 aspiranti mini-pasticceri in gara senza eliminazioni, il vincitore è stato deciso attraverso dei punti accumulati nelle varie serate. A giudicare è stata la collaudata coppia di giudici formata da Ernst Knam e Damiano Carrara, guidati quest’anno dalla coppia (lavorativa e di vita) Flavio Montrucchio e Alessia Mancini. Ospite speciale della terza puntata, l’amata Clelia D’Onofrio.

Per la prima prova, quella creativa, gli aspiranti pasticceri hanno ricevuto un ingrediente a sorpresa e hanno dovuto preparare un dolce che avesse la forma del loro regalo dei sogni e che contenesse, ovviamente, l’ingrediente a sorpresa. Alcuni ingredienti erano davvero “particolari”, tipo la pancetta e i chiodi di garofano. Qualche risultato ha lasciato a desiderare, ma i giudici sono stati molto buoni con i bimbi. Due fiocchi di neve per Martina, tre fiocchi per Anna. Clelia ha assegnato a Clarissa un fiocco e quattro fiocchi per Giulio. Anna e Giulio, che hanno più fiocchi degli altri, sono volati direttamente alla prova finale.

Per la seconda prova, quella tecnica, i concorrenti hanno dovuto preparare un Tronchetto con il centro a stella di Damiano, la cui difficoltà è appunto quella di avere al suo interno, una volta tagliato, una stella. Il migliore della prova tecnica è stata Martina, che va quindi come terza ed ultima concorrente alla prova finale!

Anna, Giulio e Martina si sono così sfidati nella prova finale, con ospite Renato Ardovino. I piccoli pasticceri hanno dovuto preparare una Torta di Natale per la famiglia. Tutti e tre hanno optato per una torta a due piani, ma la migliore è stata Anna, di soli 8 anni, che vince così questa edizione di Junior Bake Off!

A voi le immagini e lo streaming della puntata di Junior Bake Off Italia di stasera, 25 dicembre 2020, che ha visto vincitrice.