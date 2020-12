Bake Off 2020 finale 4 dicembre: vince Sara (video e gallery)

La finale di Bake Off Italia 2020 di stasera, 4 dicembre, ha visto la vittoria di Sara. A contendersi il titolo sono stati Monia, Sara e Philippe, tre pasticceri molto diversi, per carattere e vissuto. A giudicare, stavolta, la giuria al gran completo: Ernst Knam, Damiano Carrara, Csaba dalla Zorza e l’amatissima Clelia d’Onofrio. Guida del programma è stata ancora una volta Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB).

Nella prima manche, i 3 concorrenti rimasti hanno dovuto preparare 4 diversi tipi di Monoporzioni, 25 unità per ogni tipologia. Durante la prova i concorrenti hanno potuto incontrare – inaspettatamente – i propri cari. Molte le difficoltà per gli aspiranti pasticceri, che si sono un po’ complicati la vita con preparazioni lunghe. Qualcuno è riuscito a presentare quasi tutte le 100 monoporzioni, a discapito della precisione estetica, qualcuno invece ne ha presentate meno, ma meglio realizzate. La prova non ha avuto alcun eliminato.

Nella seconda prova, quella tecnica, è stato ospite Sal De Riso, pasticcere di fama internazionale. I finalisti hanno dovuto replicare la Torta Pere e Ricotta di Sal De Riso, una torta con amaretti, caramello, pere essiccate e molto altro. Terzo posto per Philippe, secondo posto per Sara e primo posto per Monia. ELIMINATO PHILIPPE!

Per la terza prova, quella a sorpresa, le due concorrenti sopravvissute hanno dovuto preparare un Torta cavallo di battaglia. Sara e Monia, che per carattere e stile sono completamente diverse, hanno potuto rivedere anche tutti gli ex concorrenti. Le loro creazioni non potevano essere più dissimili: moderna e precisa quella di Sara, più classica e un po’ “sprecisa”, come direbbe Damiano, quella di Monia. Entrambe molto buone a detta dei giudici. LA VINCITRICE E’ SARA!

Sara, 28enne di Gallarate (VA), è una designer che ha trovato nella passione per la pasticceria la vera se stessa. Studiando è diventata sempre più brava in cucina. Ha partecipato a Bake Off Italia per dimostrare al padre, che non crede molto in questo suo desiderio, che può cambiare radicalmente la sua vita e diventare una pasticcera professionista.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 4 dicembre 2020, che ha visto la vittoria di Sara. A seguire il video in streaming della puntata intera.