Bake Off 2022 del 18 novembre: eliminato Alessio (foto e streaming)

La dodicesima puntata di Bake Off Italia 2022 di stasera, 18 novembre, ha visto l’eliminazione di Alessio. A giudicare, la giuria formata da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), in una stupenda serra green.

I 6 aspiranti pasticceri si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti. Stasera il tema della puntata è stato la Domenica.

Nella prova creativa, gli aspiranti pasticceri hanno dovuto preparare i Maritozzi – diventati ultimamente dei dolci di punta di molte pasticcerie -, buoni ed eleganti, con una bella presentazione in una scatola. Qualche errore nella quantità di farcitura, poco “goduriosa” per i giudici.

Per la prova tecnica i concorrenti hanno dovuto preparare la Saint Honoré, il dolce domenicale francese per eccellenza, composto da una sfoglia, pan di spagna e bignè, con svariate creme diverse. Vista la difficoltà della preparazione, la prova mediamente non è andata male. Dopo l’assaggio al buio dei tre giudici, la classifica ha visto all’ultimo posto Alessio, al penultimo Leo, al quarto Ginevra. Terzo posto per Davide, secondo posto per Margherita e primo posto per Chiara.

Per la prova sorpresa è stato chiesto di preparare il Cabaret di pasticcini, un classico che si porta a casa quando si è ospiti di qualcuno. 3 tipologie diverse di pasticcini (ognuno in 5 pezzi): tartellette di frutta, mignon di torta diplomatica e una terza tipologia dall’estetica e dalla decorazione gradevole. 150 minuti in tutto per i concorrenti.

Grembiule blu per Margherita, brava in tutte e tre le prove. Ginevra, Davide e Alessio sono i tre potenziali eliminati: a dover lasciare il tendone di Bake Off è Alessio, che purtroppo stasera ha fatto troppi errori.

Alessio, 24enne di Poggibonsi (SI) è uno studente di lingue e sogna di diventare professore d’inglese. Ama preparare torte per festeggiare i compleanni, non solo dei parenti ma, da vero nerd, anche dei suoi device elettronici. Sincero, altruista, sensibile e determinato, per Alessio la pasticceria è casa perché è proprio lì che si sente gratificato e apprezzato.

A voi le immagini della puntata di Bake Off Italia di stasera, 18 novembre 2022, che ha visto l’eliminazione di Alessio. Il video streaming è disponibile a questo link, nell’apposita sezione di Discovery+.